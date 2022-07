Leao sui social: "Scaldando i motori per qualcosa di grosso. Siamo tornati"

Giorni di allenamento intensi a Milanello in vista della nuova stagione. E Rafael Leao ha voluto caricare l'ambiente rossonero con queste parole lasciate sul proprio account Twitter: "Nuove 'waves' in arrivo... scaldando i motori per qualcosa di grosso - ha scritto l'esterno classe 1999 del Diavolo. Siamo tornati".

New waves on the way .. warming up the engines for something big

We back !! ️ pic.twitter.com/b3LPHLYhcd