Leao sull’infortunio: "Sto lavorando insieme ai medici per non rischiare, spero di tornare presto"

Rafa Leao, presente al Gran Galà del Calcio, è stato intervistato da Peppe Di Stefano per Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Come stai? “Mi sento bene, non è una lesione grave ma non si deve rischiare. Sto lavorando insieme ai medici per non rischiare, il campionato è lungo. Bisogna lavorare step by step. Ma mi sento bene, senza dolore. Sto cercando ancora di prendere tempo per tornare al 100% per aiutare la mia squadra. Comunque stanno facendo bene, però spero di tornare presto”.