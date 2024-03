Leao surfa anche in Portogallo: "Onde internazionali"

Rafael Leao nel 2024 ha cambiato passo. Dopo un inizio di stagione un pochino più altalenante, il numero 10 del Milan da gennaio in avanti è sistematicamente uno dei giocatori più pericolosi del Milan ed è spesso determinante con gol, assist o giocate importanti. Un rendimento che ieri, Leao, ha portato in campo anche con la maglia del Portogallo. Il rossonero ha aperto le danze nell'amichevole che i lusitani hanno vinto per 5-2 contro la Svezia, risultando uno dei migliori in campo. Il Ct Roberto Martinez ha poi dichiarato che Leao e altri sette giocatori, per una questione di rotazione, non saranno impegnati nell'amichevole contro la Slovenia.

Intanto Rafael Leao ha festeggiato a modo suo la vittoria con gol nella gara di ieri contro la Svezia, pubblicando alcuni scatti significativi della serata e scrivendo: "International waves", ovvero "onde internazionali". Insomma che sia con la maglia del Milan o con quella del Portogallo, il succo è sempre lo stesso: Leao continua a surfare.