Leao: "Titolare contro la Turchia? Sono pronto sia per partire dall'inizio che ad entrare dopo"

vedi letture

In vista della prossima sfida del Portogallo contro la Turchia, Rafael Leao, attaccante del Milan e della nazionale portoghese, ha dichiarato in conferenza stampa: "Se sarò titolare? Non lo so. Sono pronto a partire o a entrare in campo dopo. So che in Nazionale ci sono giocatori di grande qualità e sono molto contento perché so che Neto, Chico o altri giocatori saranno in grado di fare la differenza. Abbiamo una Nazionale molto forte", le parole raccolte da Record.

Sull'Europeo, invece, Leao ha spiegato: "Mi sono preparato mentalmente perché l'Europeo è sempre stato il mio sogno e il mio obiettivo. Sono orgoglioso di gareggiare con la maglia della Nazionale. Mi sto divertendo, con grandi giocatori, un grande allenatore, e il mio obiettivo è quello di fare una grande campagna individuale e collettiva".