Leao torna contro l'Atalanta? Pioli 'rinvia' la decisione...

Così Stefano Pioli in conferenza stampa pre Atalanta-Milan.

Come stanno Kjaer e Leao?

"Importantissimo l'allenamento di oggi per Leao, ha raggiunto dei picchi di intensità buoni negli ultimi due giorni; nell'allenamento del pomeriggio decideremo. Kjaer ha superato il problema muscolare, ma non è ancora pronto".

Il punto su Leao

Rafael Leao ieri ha svolto la prima parte della seduta in gruppo, poi si è staccato dai compagni di squadra per continuare il suo lavoro personalizzato. Oggi pomeriggio il portoghese proverà a svolgere tutta la seduta con il resto del gruppo milanista e successivamente Stefano Pioli deciderà se convocarlo o meno per la trasferta di sabato sul campo dell'Atalanta. La sensazione è che il numero 10 rossonero andrà regolarmente con la squadra a Bergamo, ma non partirà dall'inizio nella gara contro i nerazzurri.