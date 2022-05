Leao trascina il Milan, l'ex tecnico allo Sporting: "Ha i colpi di Ronaldo"

MilanNews.it

"Leao ha i colpi di Ronaldo, ha il talento per risolvere le partite da solo". Parola di Tiago Fernandes, ex allenatore del grande trascinatore del Milan insieme a Tonali nella corsa Scudetto, che TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto in esclusiva proprio all'indomani del doppio assist del portoghese per l'italiano contro il Verona. "Mi ricorda il 'Fenomeno' per velocità, tecnica ed esplosività nella parte decisiva dell'azione, qualità che in questa stagione sono emerse ogni domenica trascinando il Milan verso grandi risultati", racconta l'ex tecnico del classe 1999 durante la lunga trafila nelle giovanili dello Sporting CP.

Che ricordo ha del primo Leao in Portogallo?

"Parliamo di un ragazzo davvero speciale per me, sono troppo contento per quello che sta facendo. L'ho conosciuto quando aveva appena 12-13 anni, allenandolo in quasi tutte le squadre giovanili dello Sporting CP fino al suo debutto in prima squadra poco più che maggiorenne. Vi posso assicurare che solo Cristiano Ronaldo a Lisbona aveva il suo stesso talento a quell'età".

Che effetto le fa oggi vederlo esprimersi a questi livello col Milan?

"È molto emozionante, ripaga le tante ore di lavoro passate insieme sul campo allo Sporting. Sono davvero felice che sia approdato in un grande club come quello rossonero, sta facendo benissimo. Gli auguro di vincere lo Scudetto, ormai mancano due sole partite al traguardo finale".

Dove può arrivare uno così secondo lei?

"Rafael ha il talento per giocare nei migliori club del mondo, dal Real Madrid al Barcellona. Sono convinto che abbia davanti a sé una carriera incredibile".