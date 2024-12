Leao: "Un pareggio non può essere la fine del mondo.."

Al termine dello scialbo 0-0 ottenuto contro il Genoa, Rafael Leao, nel corso dell'intervista rilasciata a DAZN, ha chiesto tempo per sé stesso e per il progetto con Fonseca, il tutto dopo una serata decisamente amara per i rossoneri con annesso disappunto espresso dai tifosi del Diavolo durante e dopo il match:

"Sì, ci vuole tempo. Cominciamo a capire cosa vuole il mister, ma alle volte siamo noi dentro che dobbiamo cambiare. La cattiveria davanti alla porta e trovare gli spazi, siamo noi che in campo decidiamo. Il mister ha buona idee, vuole pressare tanto l'avversario e io sento tanto la differenza. Possiamo creare tanti pericoli e così mettiamo gli avversari dietro. Abbiamo avuto un periodo buono, abbiamo pareggiato oggi e non può essere la fine del mondo. C'è da rialzarci e lavorare. Per poco non abbiamo vinto, il calcio è così".