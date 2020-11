Leao, un pestone che lascia segni: il portoghese in dubbio per Portogallo-Bielorussia

Rafael Leao, vittima di un pestone in area non ravvisato in Milan-Verona, è in dubbio per la sfida contro la Bielorussia Under 21. L'attaccante portogheso non ha preso parte all'allenamento della sua Nazionale, come riferito da A Bola. L'attaccante rossonero era già sembrato malconcio all'uscita dal campo domenica sera, quando Pioli lo ha sostituito con Jens Petter Hauge.