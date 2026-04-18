Leao, una stagione con la pubalgia. Ecco come funziona la "bestia nera dei calciatori"

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La stagione di Leao è stata innegabilmente condizionata dagli infortuni. Il portoghese, che nel pre campionato ha fatto vedere cose molto positive, è stato costretto ai box per parecchio tempo a causa di un infortunio al polpaccio rimediato a metà agosto. Da lì, una serie di alti (pochi) e bassi (molti) dovuti ad un infortunio cronico che penalizza tanti calciatori: la pubalgia.

Il dottor Gabriele Palladino, specializzato anche nella riabilitazione degli atleti, sui suoi social analizza il problema, definendolo addirittura “la bestia nera dei calciatori”. Il dottore elenca gli impedimenti fisici causati da questa infiammazione: dolore all’accelerazione, diminuzione della velocità e soprattutto problemi durante i cambi di direzione.

Questo perché i muscoli interessati sono il retto dell’addome e tutta la fascia adduttoria, con la pubalgia che va ad “attaccare” i tendini che uniscono queste fasce muscolari al bacino, generando un dolore fastidioso: da qui le grandi difficoltà nella corsa del portoghese, che ha disputato l’intera stagione senza mai essere al 100%.