MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Lecce in vantaggio con un autogol di Theo Hernandez al quarto minuto di gioco. Folia di Kalulu in avvio di azione che regala palla a Di Francesco, che crossa in mezzo e Theo con un intervento disperato se la butta dentro. Milan subito in svantaggio, 1-0 al Via del Mare.