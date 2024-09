Lecce, Corvino: "L'arrivo di Rebic? Ho chiamato Pioli e gli ho chiesto se..."

vedi letture

Nella conferenza stampa di fine mercato il direttore dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato nello specifico delle tante operazioni portate a termine dai salentini in questa sessione, tanto in entrata quanto in uscita. Ecco le sue parole sull'arrivo di Ante Rebic, ex attaccante del Milan:

Come nasce l'operazione che ha portato in giallorosso un giocatore come Ante Rebic?

"La prima volta gli ho detto che l'ho fatto arricchire vendendolo al Francoforte, ora deve rinunciare a qualche soldo. Era una battuta. Tre anni fa ha vinto lo scudetto col Milan segnando tanti gol. Ho chiamato Pioli e gli ho chiesto se Rebic è più prima punta o esterno. Ha fatto il vice di Giroud e ha vinto uno scudetto. Si è adeguato alle condizioni da Lecce, così è un nostro nuovo calciatore".