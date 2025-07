Lecce, Di Francesco: "Camarda è un giovane di prospettiva con grande voglia e determinazione"

Dopo il successo nell'amichevole contro lo Spezia per 2-1, Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa della possibile coesistenza in campo tra Krstovic e Camarda: "Coesistere credo di no nel sistema di gioco. Potrebbero alternarsi in questo momento, poi magari a partita in corso può accadere di tutto. In questo momento o è uno o l'altro. Krstovic è un ottimo calciatore, affermato, che ha tante richieste. Camarda è un giovane di prospettiva con grande voglia e determinazione. Non ha saltato un allenamento e si vede, per com'è entrato in campo" riporta pianetalecce.it.

Questo il comunicato ufficiale del Milan dello scorso 7 luglio: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione, le prestazioni sportive del calciatore Francesco Camarda all'US Lecce. Contestualmente il calciatore ha rinnovato il proprio contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028. Il Club augura a Francesco le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".