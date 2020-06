Lecce-Milan, ecco i giocatori diffidati tra le fila dei rossoneri

Lunedì, alle 19:30, riprenderà il campionato del Milan. Fra i rossoneri ci sono solo due giocatori diffidati: Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio. Il capitano milanista sarà regolarmente in campo dall'inizio, come accaduto in tutte le partite di questa stagione, discorso diverso per il difensore argentino che, come ha ammesso Stefano Pioli nella conferenza stampa odierna, ha concluso la sua stagione per l'infortunio alla caviglia.