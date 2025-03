Lecce-Milan, sfida da 'pareggite' acuta: i precedenti

Domani pomeriggio il Milan sarà ospite del Lecce allo stadio Via del Mare per la 28esima giornata del campionato di Serie A Enilve. Sia la formazione di Sergio Conceiçao che quella di Marco Giampaolo arrivano a questa sfida dopo aver perso nell'ultimo weekend, motivo per il quale in entrambe ci sarà voglia di rivalsa.

I precedenti presso l'impianto salentino vedono nel pareggio il risultato più frequente. in 23 incontri totali, infatti, sono 13 le partite nulle, l'ultima verificatasi proprio nella passata stagione, quando al doppio vantaggio rossonero, firmato da Giroud e Reijnders, risposero Sansone e Banda, in una partita stranissima che avrebbe potuto vedere i salentini ribaltarla in tutti i sensi se non fosse stato per il gol di Piccoli annulato dal VAR.