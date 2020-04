Lega Serie A compatta sui diritti: Sky chiede uno sconto tra 120 e 280 milioni

La Stampa oggi in edicola fa il punto sull'unità ritrovata da parte dei venti club della nostra massima Serie dopo l'Assemblea di Lega di oggi. Anche gli otto club che si dichiaravano o contrari o dubbiosi sulla ripresa hanno optato per ripartire, anche per la domanda di revisione verso il basso degli introiti televisivi. La Lega di A chiede dunque compatta la salvaguardia dell'attuale contratto televisivo. Sky, dal suo canto, chiede uno sconto tra i 120 e i 150 milioni in caso di ripartenza, 280 se sarà stop definitivo.