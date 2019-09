Lega Serie A entusiasta per l'operazione 'Free Football': chiusi 114 siti web

La Lega Serie A esprime "la massima soddisfazione per l'operazione 'Free Football', portata a termine dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia congiuntamente al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma, che ha portato alla chiusura di 114 siti internet che diffondevano illegalmente, sia in diretta che on demand, contenuti "pirata" incentrati perlopiù sulla trasmissione di partite di calcio”.

“Le operazioni di contrasto alla pirateria messe a segno negli ultimi mesi dalle forze dell'ordine raccolgono il nostro applauso e ringraziamento – ha commentato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo -, è necessario che le attività di sensibilizzazione che abbiamo posto in essere e che continueremo a fare siano affiancate da questo grande lavoro di oscuramento di siti illegali svolto dalla Guardia di Finanza. Il nostro prodotto, i nostri marchi e i diritti dei tifosi vanno tutelati e protetti dalla contraffazione, che sottraendo risorse al sistema alimenta un circuito criminale a danno di migliaia di lavoratori del settore e dei tifosi perbene".