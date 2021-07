Lega Serie A, nuova riunione a Milano: arrivato anche Scaroni. Si discute della riapertura degli stadi

Nuova riunione a Milano per discutere del futuro della Lega Serie A. Tra i presenti, il promotore di queste riunioni, ovvero il numero uno del Genoa Enrico Preziosi. Ma anche Aurelio De Laurentiis, Maurizio Setti, Tommaso Giulini e l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta. Pochi minuti fa, come riporta tuttomercatoweb.com, sono arrivati anche Urbano Cairo, presidente del Torino, e il numero uno rossonero Paolo Scaroni. Uno degli argomenti di cui si sta discutendo in questi minuti è la riapertura degli stadi a partire da agosto.