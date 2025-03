Legge Stadi in aiuto di Milan e Inter che proveranno a ridurre il costo di San Siro

Inter e Milan hanno ufficialmente depositato il documento di fattibilità (Docfap) per il nuovo stadio presso il Comune di Milano, che ora avrà 30 giorni per esaminarlo e fornire una risposta. Secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, i due club puntano a ridurre la cifra iniziale stimata dall’Agenzia delle Entrate, che aveva valutato l’operazione 197 milioni di euro: 73 milioni per San Siro e 124 milioni per le aree circostanti.

Grazie alla Legge Stadi, Inter e Milan possono negoziare alcune voci di spesa, tra cui i costi di bonifica, una delle voci più onerose del progetto. Parallelamente, nelle prossime settimane sarà pubblicato un avviso pubblico sull’offerta di acquisto, dando la possibilità ad altri privati di presentare eventuali proposte superiori, considerando la destinazione d’uso sportiva dell’area.

Il futuro della nuova casa di Inter e Milan entra così in una fase cruciale, con i club in attesa di una risposta dal Comune e pronti a valutare eventuali sviluppi nel percorso verso la costruzione del nuovo impianto.