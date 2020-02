In vista del match di domani sera tra Fiorentina e Milan, l'edizione odierna di Leggo titola così: "Milan, Pioli contro il suo passato. L'ex Rebic per fare Viola la Fiorentina". Nella squadra rossonera ci sono due grandi ex viola, cioè Stefano Pioli e Ante Rebic, che è uno dei giocatori più in forma in questo momento.