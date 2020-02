L'edizione odierna di Leggo titola così questa mattina: "Preoccupazione Ibra. Il Milan in apprensione per Zlatan". In vista del derby di domenica, in casa rossonera non è ancora rientrato l'allarme Ibrahimovic, che ieri si è allenato a parte a Milanello. "Uno come lui è indispensabile" il pensiero comune nell'ambiente milanista.