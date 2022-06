Legrottaglie: "Zaniolo potrebbe essere quel che serve al Milan"

MilanNews.it

Nicola Legrottaglie, ex difensore del Milan, si è così espresso a TMW su Zaniolo. "Mi piace tanto, ha avuto infortuni e ha dimostrato di essere comunque forte. Mi ha sorpreso in positivo per come è rientrato, spero possa farsi notare sempre più in chiave nazionale e nelle squadre di club. Potrebbe essere quel che serve al Milan, Pioli ha fatto giocare Messias perchè aveva bisogno di un giocatore che all'occorrenza entrasse tra le linee e saltasse l'uomo.