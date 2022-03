Leonardo: "Ibrahimovic accusa il PSG? So solo che più volte ha provato a tornare"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Leonardo, ds del PSG, è tornato a parlare del presente e del futuro del club francese attraverso una lunga intervista concessa al quotidiano L'Equipe. Fra i tanti temi toccati, non solo quello legato al destino di Kylian Mbappe e ai rumors su Mauricio Pochettino, ma anche uno legato al passato e ad un grande ex del club: Zlatan Ibrahimovic. "Zlatan ha provato più volte a tornare al PSG, ma ancora sto aspettando la sua intervista nella quale ringrazia questo club per tutto quello che ha fatto per lui. Il PSG c'era prima di Ibra e continuerà ad esserci dopo. Le sue accuse di indisciplina? Non voglio neanche rispondere. Penso che se tutti i giocatori che sono passati di qui continuano a parlare del PSG è perché sperano di tornarci. Proprio come ha sperato Zlatan".