Leonardo: "Il rapporto con Maldini è un messaggio alla squadra"

Leonardo, ospite ad un evento alle scuole Pavesi di Milano organizzato da Fondazione Milan, ha raccontato ai microfoni di Milan TV le emozioni del suo arrivo in Italia, il rapporto con Paolo Maldini e come sia stato il suo primo gol in maglia rossonera: "Quando sono arrivato in Italia era il 1997 ed avevo girato già quattro Paesi prima di arrivare qui. Quando sono arrivato mi ricordo di aver detto: 'Io rimango qua per tanto tempo'. Non so se è un legame dato da mia madre, che ama l'Italia: io mi chiamo Leonardo, mia sorella si chiama Roberta e mio fratello Francesco. Io mi chiamo così perchè lei era un'appassionata di Leonardo da Vinci. Il mio rapporto con Paolo è un messaggio alla squadra, perchè Paolo incarna i valori del Milan in modo naturale. E' una cosa unica, sono poche le persone che hanno questa capacità senza dire una parola. Primo gol fatto con il Milan? Mi ricordo tutti i gol fatti. Ne ho fatto uno in un anno molto difficile per il Milan, con il Brescia a San Siro su cross di Ibrahim Ba".