Leonardo: "Vogliamo la Champions, ma non deve essere ossessione. Voci su Rino infondate, pieno sostegno di tutto il Milan"

"Vogliamo la Champions, ma non dovrà diventare la nostra ossessione", riporta sul proprio portale La Gazzetta dello Sport. Parola di Leonardo, direttore generale del Milan che ha rilasciato dichiarazioni importanti sul momento della stagione rossonera, a margine dell'evento del Golden Foot a Montecarlo. "Per un club come il Milan l'obiettivo non può che essere il ritorno nell'Europa che conta. Pensiamo di avere una struttura idonea per raggiungere questo traguardo, ma non dobbiamo fare l'errore di trasformarlo in un'ossessione. Al momento siamo a tre punti dal quarto posto con una gara da recuperare, quindi perfettamente in media con le nostre ambizioni".

Leonardo ha speso parole di sostegno per Gennaro Gattuso, finito nel mirino dei critici dopo i k.o. nel derby e contro il Betis: "Gattuso in discussione? Le voci sul conto di Rino provengono da fonti esterne al nostro ambiente, e per quello che ci riguarda sono da considerarsi infondate. Per questo non abbiamo ritenuto di doverle smentire, perché Rino sa di godere del pieno sostegno della società e del gruppo"