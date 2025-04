Letizia: “La dirigenza del Milan non è interessata a comunicare né con i tifosi né con la stampa”

Finale di stagione con diversi nodi da sciogliere per il Milan, sia dentro che fuori dal campo. Conceiçao rimarrà? Chi sarà il prossimo Direttore Sportivo dei rossoneri? Che direzione prenderà il progetto tecnico del club? Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, parla dell'aspetto comunicativo di tutte queste vicende in un video sul suo canale YouTube. Queste le sue dichiarazioni:

“Nel momento in cui il Milan non comunica, è chiaro che poi escono solo notizie della controparte. E’ accaduto così con Paratici, per Tare o qualsiasi altra trattativa per i giocatori. Se i giornali informano in un certo modo, o ad esempio si fa la differenza di trattamento con l’Inter, è perchè il Milan non comunica. Non è interessato a comunicare con la stampa e nemmeno con i tifosi. Faccio una specifica che non servirebbe: quando parlo di comunicazione, parlo di comunicazione ad alti livelli, lontana dai fatti di campo; non parlo di chi segue quotidianamente la squadra, di chi è sempre gentile con noi, di chi lotta, suda per il Milan. Parlo di scelte di comunicazione corporate".

Proseguono i contatti e i colpi di scena sul futuro direttore sportivo del Milan. Da oltre due mesi il club rossonero sta sostenendo colloqui e incontri per cercare la figura giusta, ma ad oggi non è stato ancora scelto nessuno.

Fabio Paratici è stato il manager più vicino alla firma con il Milan, era stata trovata anche un’intesa verbale a inizio aprile, ma al momento di concludere l’affare l’operazione si è bruscamente fermata.

Tuttavia una decina di giorni fa c’è stato un nuovo incontro, a sorpresa, tra il proprietario del club Gerry Cardinale e l’ex dirigente della Juventus (come svelato da Radiorossonera). Il colloquio però non ha portato alla fumata bianca, non ci sono i presupposti per chiudere e Paratici al momento è orientato a proseguire la carriera all’estero, precisamente al Tottenham.

La cosa curiosa è che nel periodo dell'incontro tra Cardinale e Paratrici, nel frattempo l’amministratore delegato Giorgio Furlani aveva sostenuto colloqui con Igli Tare, attualmente in stand-by e in attesa ancora di una chiamata da parte dell’Ad rossonero. Il Ceo vorrebbe puntare tutto su Tony D’amico che però è sotto contratto con l’Atalanta fino al 2027.