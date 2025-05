Letizia: "Se ci fosse stato Paolo Maldini non saremmo arrivati a questa situazione. Non era un reato separarsi da Maldini, ma è un reato ciò che hanno combinato dopo"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso su Sportitalia sulla situazione dirigenziale in casa Milan: "Mi sento di dire con grande sincerità due parole su Paolo Maldini. Due parole che sono fondamentali in questi giorni. Se ci fosse stato Paolo Maldini, non saremmo arrivati a questa situazione. Una grande premessa: Paolo Maldini è un personaggio discusso, anche più di quello che viene detto dai tifosi del Milan, perché ha un carattere spigoloso e non sembra è facile relazionarsi con lui. E questi sono stati i motivi posti per l'allontanamento di Maldini. Poi però andiamo a vedere le alternative e andiamo a vedere cosa è diventato il Milan senza Paolo Maldini. Anche io stesso oggi dico: con Paolo Maldini il Milan non sarebbe questo, perché lui ha a cuore il Milan e la storia del Milan. Non avrebbe permesso questo. Non era un reato separarsi da Maldini, ma è un reato sportivo ciò che hanno combinato dopo. Considerando le alternative che ci sono ora, viva Paolo Maldini".

DA QUANDO È ARRIVATO CARDINALE...

Gerry Cardinale è entrato nel mondo Milan una settimana dopo la vittoria dello Scudetto del 22 maggio 2022, quando i rossoneri avevano battuto proprio l'Inter in un grande testa a testa all'ultima giornata. C'era la possibilità di avviare qualcosa di grande, di star lì quantomeno a lottare ad altissimi vertici con l'altra sponda di Milano. E, invece, tra scelte ampiamente sbagliate - prevedibilmente sbagliate - e dichiarazioni fuori luogo in più punti (come dimenticare la parola Scudetto a giugno dopo aver scelto Paulo Fonseca per poi arrivare a maggio senza che nessuno tra Furlani e Ibrahimovic si presenti da un mese ai microfoni) si è arrivati a perdere due euroderby senza storia, a perdere sei derby consecutivi, ad arrivare a 20 punti dall'Inter con lo Scudetto della seconda stella alzato in faccia l'anno scorso, ad arrivare noni in classifica (ottavi se andrà bene) con l'Inter in lotta per lo Scudetto e (almeno) in finale di Champions League.