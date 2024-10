LEV-MIL (1-0): Fonseca si gioca la carta Morata

Al minuto 62 di Leverkusen-Milan, con i tedeschi avanti per 1-0, mister Paulo Fonseca si gioca la carta Alvaro Morata: lo spagnolo, inizialmente out perché non al meglio fisicamente, prende il posto di Tammy Abraham.