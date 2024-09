Leverkusen-Milan affidata allo svizzero Scharer: un solo precedente con i rossoneri

Sarà l’austriaco Sandro Scharer a dirigere la sfida di Champions League fra Bayer Leverkusen e Milan, in programma martedì alle ore 21.

Accanto a lui ci saranno i connazionali De Almeida ed Erni in veste di assistenti, il quarto ufficiale Tschudi (sempre svizzero) e la coppia svizzero – olandese San e van Boekel al VAR.

Sarà al primo incrocio con i tedeschi del Bayer Leverkusen, mentre con il Milan le strade si sono già incontrate il 14 febbraio 2023 a San Siro in occasione dell’andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham (vittoria rossonera con rete di Diaz).

In Champions League ha diretto 11 gare, estraendo 40 cartellini gialli, 3 rossi e ha assegnato 3 penalty. In questa stagione, ha diretto la gara più importante della sua carriera: la finale di Supercoppa Europea fra Real Madrid e Atalanta, vinta dagli spagnoli per 2 a 0. Pochi giorni dopo, ha avuto il merito di dirigere il match di Nations League fra Francia e Italia, vinto dagli azzurri di Spalletti.

di Valentino Cesarini