Leverkusen sulle tracce di Thiaw. C'è aria di plusvalenza

Le mosse del Milan nel prossimo calciomercato estivo dipenderanno molto dall'ingresso in Champions League. Senza l'Europa che conta, come scrive questa mattina anche Il Corriere dello Sport, potrebbero verificarsi scossoni significativi soprattutto in uscita, con la dirigenza rossonera che potrebbe cominciare a prendere seriamente in esame le proposte che sarebbero arrivando in questi giorni.

Uno dei profili più ricercati è Malick Thiaw, finito nel mirino dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Arrivato al Milan nell'estate del 2022 per 5 milioni di euro più 2 di bonus dallo Schalke 04, il 23enne tedesco potrebbe oggi essere ceduto per una cifra che oscilla tra i 25 ed i 30 milioni di euro, soldi importanti che permetterebbero al club rossonero di registrare un'importante plusvalenza a bilancio.

Il fatto che poi i discorsi per il suo rinnovo di contratto sono fermi da oramai mesi, Thiaw potrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di tornare in patria anche in ottica Nazionale, con l'obiettivo di rientrare tra le gerarchie del CT Nagelsmann per il Mondiale in programma la prossima estate.