Lewandowski al Barça? L'ex agente: "Provò a forzare la mano anche col Borussia nel 2013"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Robert Lewandowski vuole il Barcellona, ma il Bayern Monaco continua a tenere alto il muro. Maik Barthel, ex agente del centravanti polacco, ha analizzato la situazione ai taccuini di Sport Bild: "Non sarei sorpreso se Robert non si presentasse al campo per il pre-campionato. Aveva già considerato questa possibilità nel 2013, quando il Borussia Dortmund si rifiutò di cederlo al Bayern Monaco nonostante gli restasse solo un anno di contratto". In quell'occasione il Borussia la spuntò e riuscì a tenerlo per un'altra stagione, ma secondo l'ex agente adesso la situazione è diversa perché il giocatore ha quasi 34 anni e non può permettersi di perdere tempo.