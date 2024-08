Liberali dopo la prima a San Siro: "Lo stadio che sognavo da piccolo..."

Nel corso della partita di ieri sera tra Milan e Monza, ultimo test amichevole per i rossoneri prima dell'inizio ufficiale delle competizioni e valido per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, ha avuto spazio anche Mattia Liberali. Il giovane classe 2007, che ha avuto un ruolo di rilievo nella tournée estiva americana del Diavolo, ha giocato i primi 28 minuti del secondo tempo mettendosi nuovamente in mostra: una bella giocata nell'azione del gol di Jovic e poi una iniziativa personale con una conclusione da fuori.

Su Instagram, nel post partita, il giovane calciatore ha dato sfogo alle sue emozioni dopo la sua prima gara davanti al pubblico di San Siro. Il messaggio di Liberali: "Lo stadio che da piccolo sognavo, ieri sera è diventato realtà…. Non ho parole per descrivere ciò che ho provato"

Questo il tabellino di Milan-Monza, match amichevole giocato a San Siro a margine della seconda edizione del "Trofeo Silvio Berlusconi":

MILAN - MONZA 3-1

Marcatori: 10' pt Saelemaekers, 34' pt Maldini, 2' st Jovic, 12' st Reijnders

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan (1' st Torriani); Calabria (1' st Jimenez) (17' st Zeroli), Gabbia (1' st Tomori), Thiaw (1' st Pavlovic), Terracciano (1' st Theo); Musah (1' st Bennacer), Adli (1' st Reijnders); Saelemaekers (1' st Chukwueze), Loftus-Cheek (1' st Liberali) (28' st Pobega), Leao (1' st Okafor); Morata (1' st Jovic). A disp.: Raveyre, Cuenca. All. Paulo Fonseca.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo (15' st Caldirola), Marì (15' st Bettella), Carboni (38' st D'Alessandro); Pereira, Bondo (15' st Gagliardini), Sensi (22' pt Pessina) (40' st Valoti), Kyriakopoulos (1' st Birindelli); Maldini (1' st Mota Carvalho), Vignato (25' st Diaw); Marić (15' st Petagna). A disp.: Mazza, Sorrentino, Machín, Marras. All.: Nesta.

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Bercigli-Rossi

IV UOMO: Tremolada

Ammoniti: nessuno

Recupero: 2' 1T - 0' 2T