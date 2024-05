Libero attacca Ibrahimovic: "E' ovunque tranne dove servirebbe davvero"

Il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, per quanto riguarda i compiti effettivi, è ancora da chiarire e ci si aspetta che quest'estate, con il calciomercato di mezzo, possa essere un buon momento per vedere lo svedese all'opera. Intanto questa mattina il quotidiano Libero ha attaccato l'ex fuoriclasse rossonero, ora dirigente in qualità di advisor di RedBird, scrivendo così sulle proprie colonne: "Ibrahimovic è ovunque tranne dove servirebbe davvero". Nuove polemiche, secondo Claudio Savelli che scrive, sarebbero insorte dopo la pubblicazione di una foto in panchina con tanto di modulo 4-3-3 scritto come testo del post.

Nel sottotitolo del pezzo di Libero si legge: "Lo svedese sta perdendo credibilità agli occhi di molti: i rossoneri hanno bisogno della voce di un dirigente carismatico". Nel pezzo si critica il mutismo di Ibrahimovic, reo di non aver mai parlato da quando in dicembre è tornato in società. Secondo quanto raccontato nel pezzo, un post come quello di Ibra non farebbe altro che aumentare gli interrogativi dei tifosi del Milan, già irritati e in rivolta contro la società.