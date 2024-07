Licari sulla Gazzetta: "Da Fonseca al 9, tanti ancora i dubbi"

All'indomani del primo giorno di allenamenti del Milan nella nuova stagione, preceduto dalle parole di Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa, la Gazzetta dello Sport offre un commento sulla situazione del club rossonero attraverso le parole e il pensiero del collega Fabio Licari che, questa mattina sulla rosea, offre il suo punto di vista sulla situazione dei top club che aspirano a essere in questa stagione la nuova anti-Inter. Tra questi c'è ovviamente il Milan.

Licari titola così: "Da Fonseca al 9, tanti ancora i dubbi". In particolare il collega individua i problemi nel mercato: "Servono un esterno destro, un centrale, un mediano e un centravanti, non poco per un giudizio serio oggi. Emerson non è un fenomeno ma può essere utile, Pavlovic sta crescendo, Fofana in mezzo smazzerà quintali di lavoro". Poi il focus sulla punta: "La virata su Morata è interessante, a patto di ricordarsi che non è uno da 20 gol e nella Spagna fa figura con due ali che puntano l'uomo e mezzali trequartisti che entrano nei suoi spazi".