Licari sulla Gazzetta: "Milan, ma che succede? Certi segnali non vanno sottovalutati"

"Milan, ma che succede?". Inizia così l'analisi di Fabio Licari all'indomani della sconfitta del Milan a San Siro contro il Sassuolo. "Implosione dopo l’impresa di Madrid e dopo i primi 20’ che lasciavano presagire un dominio: i rossoneri vanno in gol con Romagnoli e, pof, si spengono all’improvviso, confusi, imprecisi, distratti, nervosi, incapaci di reagire a un’ora di calcio totale del Sassuolo. Pioli non trasmette voglia di reazione, non incide. Può essere un comprensibile momento-no, ma il Milan farebbe meglio a non sottovalutare certi segnali, per non lasciarsi sfuggire la situazione di mano com’è successo alla Juve e alla Nazionale", si legge su La Gazzetta dello Sport di oggi.