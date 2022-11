Licari sulla Gazzetta: "Quanto è mancato Giroud al Milan..."

MilanNews.it

Fabio Licari, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il deludente 0-0 del Milan in casa della Cremonese: "Del “problema” della bellezza il Milan invece non s’è del tutto liberato. Quello di Cremona non era da esteti, neanche quello che ha messo sotto lo Spezia sabato finirà in un museo: ma Alvini, diversamente dal collega “giochista” Gotti, ha chiuso a tripla mandata la sua area e soffocato gli assalti generosi e poco più dei rossoneri. Non c’era Leao, prima in panchina per turnover, poi assente anche quando è entrato in campo nel finale, in buona compagnia dell’ectoplasma di De Ketelaere. Non c’era Giroud che, per la sciagurata maglietta lanciata via a San Siro, s’è perso l’occasione di essere, ancora una volta, l’uomo partita. Origi non è il francese, non ne ha intelligenza e adattabilità tattica, e il Var gli strozza in gola l’urlo del gol. Sia chiaro: la Cremonese, che s’è permessa un turnover non indifferente, non ha rubato niente. Solo che adesso deve dare una svolta al campionato, perché non le restino in mano i complimenti per i pareggi con un paio di big, anche l’Atalanta, e il temibile terzultimo posto".