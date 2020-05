Liga, il piano per riaprire gli stadi dalla prossima stagione: a settembre 30% di pubblico

Il Pais nella sua edizione odierna racconta come ci sia un'idea di base per riempire nuovamente gli stadi - almeno in parte - in tutta la Spagna. La possibilità sarebbe quella di riaprirli dall'inizio della prossima stagione, a settembre, consentendo l'accesso al 30% della capienza dell'impianto. Una percentuale che aumenterebbe poi fino al 50% nel mese di novembre, con il fine di riempire gli stadi completamente a partire da gennaio 2021.