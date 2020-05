Liga, si riparte anche in Spagna: al via con il derby di Siviglia

Nella giornata di oggi è arrivato, dopo una lunga attesa, l'annuncio del premier Pedro Sanchez che ha ufficializzato la ripartenza del calcio spagnolo. Queste le parole del primo ministro spagnolo: "La Spagna ha fatto tutto ciò che si doveva fare, ora si stanno aprendo nuovi orizzonti per tutti. E' giunto il momento di recuperare molte delle attività quotidiane del nostro paese. Il calcio spagnolo ha un enorme seguito, ma non sarà l'unica attività ricreativa a tornare. Anche musei, teatri e altre attività economiche". Il campionato dovrebbe ripartire con il derby fra Siviglia e Betis nella giornata di venerdì. Le altre gare di spicco sono la sfida fra Atheltic e Atletico Madrid, mentre la capolista Barcellona sarà di scena a Maiorca e il Real Madrid sfiderà in casa l'Eibar. In programma anche un altro derby come quello fra Valencia e Levante.