Liga, vittoria dell'Atletico Madrid sul Getafe: decisiva la doppietta di Suarez

Vittoria importante per l'Atletico Madrid, che si è aggiudicato in rimonta il derby contro il Getafe nell'incontro valido per la sesta giornata di Liga. La formazione allenata da Diego Simeone, dopo aver subito la rete dello svantaggio di Mitrovic, ha ribaltato l'esito dell'incontro grazie alla doppietta messa a segno da Suarez, utile per arrivare a 14 punti e scavalcare in vetta alla classifica il Real Madrid.