Lille, Gourvennec: "Renato Sanches straordinario, difficile sostituirlo"

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Jocelyn Gourvennec, allenatore del Lille, si è così espresso in conferenza stampa pre Chelsea su Renato Sanches, assente per infortunio: "È un giocatore straordinario, che può ricoprire qualsiasi ruolo e giocare in ogni posizione. Dovremo organizzarci, giocare in modo diverso; abbiamo diverse opzioni e chi scenderà in campo sarà motivato al 300%",