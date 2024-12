Lina Souloukou riparte dopo la contestazione a Roma: è il nuovo Ceo del Nottingham Forest

(ANSA) - LONDRA, 23 DIC - A tre mesi dall'addio alla Roma, Lina Souloukou ha un nuovo incarico: è il nuovo Ceo del Nottingham Forest, club di Premier League di cui è proprietario il magnate greco Evangelos Marinakis, che possiede anche l'Olympiacos Pireo che ha vinto l'ultima Conference League "Il Nottingham Forest è lieto di annunciare la nomina di Lina Souloukou come nuovo Ceo, con effetto dal 5 gennaio 2025 - si legge nel comunicato diffuso sul social X dal club inglese -. Ex amministratore delegato dell'AS Roma, Souloukou supervisionerà lo sviluppo strategico del Forest, guidando la visione a lungo termine del Club per il successo in Premier League e nelle competizioni europee. Con un forte background legale, Souloukou porta con sé una conoscenza eccezionale del panorama calcistico globale e una significativa esperienza operativa. Ha ricoperto una posizione influente rappresentando l'Olympiacos e l'AS Roma nel consiglio di amministrazione della European Club Association (Eca)". Marinakis si è detto lieto "di dare il benvenuto a Lina Souloukou nel nostro team.

La sua comprovata esperienza nella gestione del calcio, la sua passione e il suo impegno si allineano perfettamente con la nostra visione per il Nottingham Forest e il gruppo più ampio mentre continuiamo a spingere per un maggiore successo". L'ex dirigente della Roma, da parte sua, si è detta "onorata di unirmi alla famiglia calcistica del signor Marinakis. L'opportunità di portare avanti il ;;successo del Nottingham Forest e di contribuire al gruppo in maniera più ampia è una sfida entusiasmante. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare nel nuovo anno per realizzare le nostre ambizioni condivise". (ANSA).