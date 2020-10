Lione, il DS Juninho su Paquetá: "È un giocatore polivalente, ho molta fiducia in lui"

Il DS del Lione Juninho, intervenuto durante la conferenza di presentazione di Lucas Paquetá, ha parlato così del brasiliano ex Milan: "Ho visto iniziare la carriera di Paquetà in Brasile. Ha un ottimo piede sinistro, è un giocatore polivalente, legge bene il gioco e sa usare bene le sua tecnica. Ho molta fiducia in lui. Spero che dia tutto sé stesso per il club. Porta nella nostra rosa delle caratteristiche che non avevamo prima del suo arrivo