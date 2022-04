Lippi: "Serie A sorprendente. Corsa scudetto? È ancora tutta da decidere"

MilanNews.it

Marcello Lippi, ex ct azzurro, è intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Radio 1 e in merito alla corsa scudetto tra Milan e Inter ha dichiarato: "È un campionato sorprendente, in testa e in coda. Le squadre sono tutte e due forti, con grandi giocatori e centrocampisti, con giovani che saranno molto utili anche alla nazionale. La vedo ancora molto dubbiosa. Se l'Inter vince il recupero di mercoledì, avrà un punto in più, ma i calendari non saranno facilissimi, entrambe affronteranno squadre importanti e con obiettivi da raggiungere. È ancora tutto da decidere - riporta tuttosport.com -. Inzaghi? Entrare in sintonia con chi lavori non significa essere troppo morbidi, ma intelligenti, cosa che è Simone. Sta facendo molto bene. Mesi fa dissi che l'Inter era la squadra più rabbiosa e determinata, più concentrata sull'obiettivo e invece il Milan ha recuperato forma e qualità e ora se la giocano tutte e due".