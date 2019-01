Lipsia, Werner non vuole rinnovare. Milan e Juventus alla finestra

Come riporta Fox Sports, Milan e Juventus potrebbero sfruttare una grande occasione di mercato per rinforzare il reparto offensivo. Timo Werner, infatti, non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con il Lipsia, in scadenza nel 2020, e potrebbe essere ceduto dal club tedesco per evitare di perderlo a zero tra un anno esatto. Sull'attaccante della Nazionale ci sono da mesi le due società italiane, l'affare potrebbe chiudersi a 60-70 milioni di euro.