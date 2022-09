Lista Champions, ci saranno sei tagli tra gli stranieri: ecco chi può rimanere fuori

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Entro la mezzanotte di oggi, il Milan dovrà consegnare la lista Champions che vedrà, come ha detto Pioli in conferenza, alcuni tagli anche dolorosi. Sicuramente sarà out Zlatan Ibrahimovic così come Tiemoué Bakayoko. Dei nuovi innesti del mercato, invece, solo Sergino Dest sarà inserito tra i calciatori non formati utilizzabili mentre Vranckx e Thiaw non saranno registrati. Anche Alessandro Florenzi, che rientrava nello slot dei formati italiani, non sarà inserito a seguito dell’infortunio subito contro il Sassuolo. Taglio per Yacine Adli mentre, come riferisce Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, c’è un ballottaggio tra Ciprian Tatarusanu e Fode Ballo-Touré.

Stando a quando appreso invece da MilanNews.it nelle scorse ore, potrebbe essere il portiere rumeno a subire il sesto e ultimo taglio. In tal caso, verrebbe inserito Jungdal come terzo portiere dietro a Maignan e Mirante.