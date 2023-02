Lista Champions, Maignan potrà essere inserito entro le 24 ore dalle partite con il Tottenham

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di oggi i club qualificati alle fasi a eliminazione diretta delle coppe europee sono chiamati a consegnare le liste dei giocatori convocabili per le prossime partite. Il Milan è tra queste squadre dopo 9 anni. Uno dei nomi più caldi in questo senso è quello di Mike Maignan che sta facendo di tutto per recuperare entro la gara di andata con il Tottenham. Come riporta oggi Tuttosport la situazione dei portieri in lista è vincolata dall'articolo 46.2 che permette a un portiere di ritorno da un infortunio di essere inserito in lista anche dopo la scadenza dei termini. Maignan, dunque, se dovesse essere recuperato potrà essere integrato fino a 24 ore prima della partita contro il Tottenham, sia essa quella di andata o quella di ritorno. L'unico vincolo, dettatom da altre regolamentazioni della composizione della lista, è che il francese vada a sostituire Tatarusanu che quindi verrebbe escluso.