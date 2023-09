Liste Champions entro le 24 di domani. Tuttosport: "Caldara trova... l'Europa"

Entro le ore 24 di domani sera le 32 squadre che parteciperanno alla Champions League 2023/2024 dovranno consegnare la lista di giocatori eleggibili per giocare la fase a gironi. Questa mattina Tuttosport conferma l'indiscrezione di MilanNews.it (LEGGI QUI) sulla possibile composizione di quella rossonera, titolando: "Caldara trova...l'Europa".

Già perchè Mattia Caldara, fuori dai progetti rossoneri ma rimasto in rosa, potrebbe tornare utile per la composizione della lista che deve soddisfare diversi criteri. Il paradosso è dunque questo, con Caldara che potrebbe essere disponibile per il tour europeo nonostante sia stato preso pochissimo in considerazione durante l'estate.