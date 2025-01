live mn Cannavaro: "Ho messo un terzino di 35 anni su Leao: il Milan ha fatto ciò che volevamo noi"

Fabio Cannavaro, allenatore della Dinamo Zagabria, è presente in conferenza stampa dal 'Maksimir' al termine della sfida contro il Milan, valida per la ottava e ultima giornata della Champions League Phase.

Partono gli applausi dei giornalisti croati per Fabio Cannavaro.

Grande vittoria...

"Sicuramente era una partita molto difficile, contro una squadra forte con giocatori forti. Siamo stati bravi a fargli fare quello che volevamo, mi è piaciuta la personalità con cui hanno gestito il pallone".

Baturina, Misic e Pjaca hanno fatto benissimo.

"Non voglio parlare solo di tre. Tutti hanno fatto quello che potevano fare. Baturina lo sto spingendo, perché il calcio ha due fasi".

Cosa hai detto alla squadra?

"Tra il primo e il secondo tempo mi sono incazzato, perché non dovevamo rilassarci".

MN - Se lo aspettava un Milan così scadente?

"Stasera i miei giocatori sono stati bravi, l'avevamo preparata per cercare di limitarli facendogli fare ciò che volevamo fare noi. Poi è difficile quando non trovi gli spazi. Non sono nello spogliatoio del Milan, ma per come l'abbiamo preparata li abbiamo limitati molto. Il nostro terzino destro ha 35 anni e l'ho messo lì perché con Leao poteva essere una bella sfida. Vedo più meriti della mia squadra che demeriti del Milan. Noi siamo stati bravi a fare ciò che volevamo".

