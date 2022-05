LIVE MN - Commentiamo le parole di Maldini e di Leao | Dalle 18 in diretta Twitch

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti!

C'è poco da dire o stare a spiegare: IL MILAN È CAMPIONE D'ITALIA. Cavalcata strepitosa di Pioli e i suoi ragazzi, che si è conclusa con la conquista del diciannovesimo scudetto con un netto 0-3 in un Mapei Stadium rivestito di rossonero! Ne continueremo a parlare (e a gioire) anche oggi sul nostro canale. Ci cominceremo a rivolgere, inoltre, al futuro: Ibrahimovic si opera e poi rinnova con il Milan? Red Bird acquisterà il Club?

Ne discuteremo con voi dalle 18 alle 20 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Antonello Gioia, Manuel Del Vecchio, Enrico Ferrazzi, Gigi Torre, Filippo D'Angelo e Francesco Finulli; conduce: Rino De Niro.

Campioni d'Italia, vi aspettiamo!