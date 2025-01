live mn Conceiçao: "Abbiamo tutti bravi uomini, ma noi abbiamo anche bisogno di cattiveria. In settimana abbiamo parlato di questo..."

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Como-Milan, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A.

Più arrabbiato per la prestazioni o più felice per il risultato?

"Entrambe. Siamo riusciti a vincere una parttia difficile contro una bella squadra, mi sono piaciuti molto. Davvero complimenti a Fabregas. Noi dovevamo fare molto di più. Dobbiamo crescere. Non abbiamo tempo per andare sul campo. Okay, possiamo parlare coi video, con la lavagna, ma ci manca il campo, l'allenamento, avere una settimana pulita per lavorare. Non è una scusa eh, perché anche in queste condizioni dobbiamo fare molto meglio. Dobbiamo essere più compatti e aggressivi: è questa la base".

Tre vittoria su quattro in rimonta.

"Abbiamo parlato di questo in settimana: bisogna entrare dal primo minuto per vincere. Dobbiamo essere più incisivi. È una questione di mentalità. Poi andiamo sotto col risultato e bisogna andare al limite. Ma il limite bisogna tenerlo dall'inizio. Caratterialmente i giocatori sono diversi, sono tutti bravi uomini, ma noi abbiamo anche bisogno di cattiveria. Io ero arrabbiato già nelle interviste pre-partita, sono molto appassionato. Ci sono delle cose che non vanno. Alcune delle cose che abbiamo preparato poi le facciamo diversamente".

Cosa ha detto alla squadra nel finale?

"Morata qualche fastidio muscolare. Stiamo valutando anche il lavoro fisico, perché voglio una squadra intensa, che non permette niente all'avversario. E secondo me anche qua c'è da migliorare. I giocatori sono liberi di parlare: oggi mi è venuto di parlare a me. Domani valutiamo gli altri infortunati".