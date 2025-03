live mn Conceiçao: "Vedo una voglia incredibile di cambiare il momento e la stagione del Milan"

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Como.

Sesta rimonta.

"Di aspetto positivo c'è chi entra e dà qualcosa in più alla squadra: un bell'atteggiamento, bella mentalità. Ci sono stati aspetti positivi, altri non tanto. Abbiamo iniziato bene la partita, poi abbiamo preso gol e sono venuti dubbi nella testa dei giocatori. Succede. Eravamo troppo bassi, il nostro pressing non era fatto bene. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto bene sulle debolezze del Como: si vede bene sui gol che abbiamo fatto su cosa abbiamo lavorato. Questa sosta è importante".

Pulisic e Reijnders molto bene... Anche Abraham ha cambiato la partita.

"Senza dubbio. Anche il ritorno di Loftus ci dà qualcosa di diverso al nostro centrocampo. Pulisic e Reijnders sono di un livello altissimo. Poi hanno grandissima intelligenza per giocare in qualsiasi ruolo".

Grande esultanza sul secondo gol.

"Ho visto lo stadio che era con la squadra. Poi tutti gli allenatori sono diversi, a me è venuto da esultare così. Non cerchiamo sempre polemica. Non mi sono reso conto di niente".

Qual è l'anima vera di questo Milan?

"Vedo un gruppo che vuole veramente fare bene, che dà il massimo. Vedo una voglia incredibile di cambiare il momento e la stagione del Milan".

Termina qui la conferenza.